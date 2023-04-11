На рынке труда Кубани растет востребованность работников старше 50 лет

Российские работодатели в 2023 году начнут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет, заявила в СМИ директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова. Та же тенденция наблюдается и на Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Как рассказала «Ъ-Кубань» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова, происходит процесс переструктурирования рынка труда с точки зрения возраста. Однако он начался не в 2022 году, а еще в середине 2021-го, когда более ярко стали проявляться последствия демографической ямы середины 90-х годов. Людей в возрасте 19–30 лет, на которых чаще всего делают ставку работодатели, стало физически меньше.

«Работодатели стали больше внимания обращать на более молодых сотрудников и на более зрелых кандидатов — 55 лет и старше. Прирост приглашений на собеседования в этих категориях небольшой, в пределах нескольких процентов, но такая тенденция есть»,— отметила госпожа Лавренова.

По данным hh.ru, мужчины в возрасте 60+ из Краснодарского края чаще всего ищут работу в качестве водителей (12% от всех резюме в этой возрастной категории), охранников, инженеров ПТО/инженеров-сметчиков, а также инженеров по эксплуатации. Среди женщин-соискателей 55+ из Краснодарского края самая востребованная профессия — бухгалтер (13% от всех резюме в этой категории). Затем по популярности следуют администратор, продавец-кассир и продавец-консультант.

Мужчины 60+ в Краснодарском крае рассчитывают на зарплату в среднем 40–90 тыс. руб., женщины 55+ — 30–50 тыс. руб.

По словам Олеси Лавреновой, это немного ниже, чем в среднем хотели бы зарабатывать сотрудники более младшего возраста. Например, если средняя ожидаемая зарплата на должность водителя по Кубани составляет 60 тыс. руб., то мужчины в возрасте 60+, претендующие на должность водителя, в среднем рассчитывают на 50 тыс. руб.

Средняя ожидаемая зарплата по рынку на должность бухгалтера составляет 50 тыс. руб. Женщины-соискатели 55+ на этой должности хотели бы зарабатывать 40 тыс. руб.

В целом ситуацию на рынке труда Олеся Лавренова характеризует сейчас как «соискательский рынок синеворотничковых и рабочих специалистов». Именно такие сотрудники сейчас наиболее востребованы бизнесом. При этом по многим рабочим и «синеворотничковым» профессиям наблюдается дефицит кадров, который будет только расти.

Андрей Пугачев

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