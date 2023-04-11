Уфа заняла третье место в стране по уровню предлагаемых зарплат

Уфа заняла третье место среди 25 крупных городов России по уровню предлагаемых зарплат в марте текущего года, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Средняя предлагаемая зарплата в городе составила 66,79 тыс. руб., что примерно на 8,5 тыс. руб. больше, чем по стране (58,25 тыс. руб.).

На первом месте рейтинга находится Москва, где по итогам марта средняя предлагаемая зарплата составила 78,58 тыс. руб. На втором месте Иркутск, где работодатели предлагают в среднем 68,22 тыс. руб.

Последнее место среди крупных городов по предлагаемой зарплате занимает Тольятти (42,49 тыс. руб.).

Майя Иванова

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