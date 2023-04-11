Петербургские ученые разработали программу для оптимизации работы ТЭЦ

Специалисты Политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге разработали программное обеспечение для оптимизации работы российских ТЭЦ, рассказал ТАСС со ссылкой на участника проекта, ассистента Высшей школы атомной и тепловой энергетики Константина Калмыкова. В планах разработчиков — установить систему на все источники энергии в России.

«Сейчас на российских ТЭЦ применяют информационные системы, которые используют методы моделирования на основе нормативно-технической документации, которые устаревают, имеют ошибки и небалансы, а также описывают не все режимы работы ТЭЦ. В планах нашей рабочей группы внедрить новое ПО на объекты энергетики всех крупных генерирующих компаний РФ»,— объяснил господин Калмыков.

Новая программа построена с использованием решений из области нейросетей, что обеспечивает функционирование модели, полностью описывающей схему конкретной станции с учетом возможных технических ограничений. По замыслу создателей, система позволит увеличить безопасность работы источников, прогнозировать темпы износа оборудования и повысить маржинальный доход генерирующих компаний. В ходе тестирования на одной из объектов ПАО «ТГК-1» экономия для дневного режима работы станции составила около 13,5 млн рублей.

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