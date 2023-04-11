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«Авито»: продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 40% в Нижегородской области

В первом квартале продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли в Нижегородской области на 40% по сравнению с уровнем прошлого года, подсчитали аналитики «Авито». Средняя стоимость такого авто составила 5,9 млн руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На долю премиальных трехлетних подержанных автомобилей пришлось 0,7% от общего числа продаж в Нижегородской области в первом квартале. Самой востребованной моделью стал Lexus RX.

В России в целом продажи премиальных машин с пробегом выросли на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Авито» отмечают, что подержанные автомобили в возрасте до трех лет покупатели часто рассматривают как альтернативу машине из салона.

Анастасия Еремина

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