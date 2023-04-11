«Судьба свела футбольных монстров слишком рано»

Во вторник вечером будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Все начнется с игр «Манчестер Сити»—«Бавария» и «Бенфика»—«Интер». Встречи «Реал»—«Челси» и «Милан»—«Наполи» запланированы на среду. Многие эксперты уверены, что в противостоянии «Сити» и мюнхенского клуба определится будущий победитель Лиги чемпионов. Так ли это, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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В этом сезоне судьба свела футбольных монстров из Манчестера и Мюнхена слишком рано, уже на стадии 1/4 финала. Причем, с точки зрения букмекеров, «Манчестер Сити» в этом противостоянии фаворит безоговорочный, как в отдельно взятом первом матче, так и по итогам двух встреч. Разброс коэффициентов в «Лиге ставок» серьезный. Победу Мюнхена в Манчестере можно взять за 4,4, успех «Сити» дома всего за 1,8. Выход в полуфинал английского клуба вообще идет за 1,6, а «Баварии» — за 2,35. При этом в такой исход верят 75% клиентов «Лиги ставок».

Но все не так однозначно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть козырь, конечно. Это Эрлинг Холанн, основной забивающий игрок, который по три-четыре мяча, а то и по пять забивает. Все-таки "Бавария" — это машина. Тем более у них сменился тренер, пришел Томас Тухель. И футболисты сейчас максимально будут выкладываться, чтобы свою пригодность показать. Я не сказал бы, что "Манчестер" тут является фаворитом. Не удивлюсь, если "Бавария" по результатам двух матчей пройдет».

И все же, несмотря на осторожность экспертов, «Манчестер Сити» остается главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона. Стоит подчеркнуть, что самый высокий коэффициент на победу команды в турнире сейчас в букмекерской компании «Лига ставок» — 3,6, победу же «Баварии» можно взять за 4,5. А еще один успех мадридского «Реала» идет за 6,5. Одна из этих трех команд должна выиграть Лигу чемпионов, полагает футбольный эксперт Эдуард Мор.

При таком раскладе второй матч сегодняшнего дня «Бенфика»—«Интер», конечно, останется в тени главной игры. Но есть люди, которые верят в успех португальской команды, причем не только в домашнем матче или в четвертьфинальном противостоянии с «Интером». Один из клиентов «Лиги ставок» еще в сентябре прошлого года сделал ставку в 10 тыс. рубл. на то, что «Бенфика» выиграет Лигу чемпионов. Тогда коэффициент на такой расклад составлял 150. Так что в случае победы выигрыш составит 1,5 млн руб.

Сейчас в «Лиге ставок» можно взять победу «Бенфики» в турнире за 15. Но далеко не все эксперты верят, что это может произойти. Почему, объяснил футбольный аналитик Константин Клещев: «"Бенфика" заточена под продажу игроков. Если взглянуть на то, что происходит в клубе в последние годы, то там потрясающие рекорды на трансферном рынке.

Зарабатываются сотни миллионов евро. Но команда каждый раз создается заново, и, может быть, это ей мешает выиграть большие трофеи».

Что же касается противостояния «Бенфики» и «Интера», то здесь вообще все запутано. Например, коэффициенты команд в «Лиге ставок» на выход в полуфинал абсолютно одинаковые — 1,9. Дома шансов, естественно, больше у португальской команды, но, как пойдет в реальной жизни, непонятно. Вообще, ответы на многие вопросы мы должны получить в первых четвертьфинальных встречах Лиги чемпионов, отмечает Константин Клещев:

«В принципе все команды, которые выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов, по праву считаются претендентами на итоговую победу. Но кто именно? Небольшие детали по четвертьфинальным играм должны нам показать, кто сегодня находится в оптимальном состоянии. Потому что до финала уже рукой подать».

Но футбол уровня финала мы, по идее, должны увидеть уже сегодня. Матч с самой громкой вывеской «Манчестер Сити»—«Бавария» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». А встречу «Бенфика»—«Интер» можно увидеть на спутниковом канале «Футбол 1».