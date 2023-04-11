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обновлено 10:58

В Прикамье на фоне отсутствия новых европейских иномарок выросли продажи подержанных авто премиум-класса

Продажи премиум-автомобилей в возрасте до трех лет в Пермском крае в первом квартале 2023 года выросли на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит «Авито Авто». Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей с пробегом данного сегмента в регионе занимает Lexus RX. В общей сложности на долю премиальных брендов пришлось 0,6% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе в январе — марте. Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в Прикамье в первом квартале составила 6 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в первом квартале 2023 года выросли на 107,3% к году, их доля от общего числа продаж подержанных машин составила 1,8%, а средняя цена — 5,9 млн руб.

В 2022 году европейские, американские, японские и корейские автопроизводители покинули российский рынок на фоне СВО, возник дефицит новых иномарок, и цены на них резко выросли. Сейчас пермские дилеры сосредоточились в основном на китайских брендах. Некоторые компании завозят машины ушедших из РФ марок параллельным импортом.

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