В Рыбинске арестован подозреваемый в убийстве трех человек

В Рыбинске Ярославской области арестован подозреваемый в убийстве трех мужчин, сообщает УМВД России по Ярославской области. Тела с признаками насильственной смерти были обнаружены 7 апреля в квартире жилого дома на улице Черепанова. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арестованный, мужчина 1990 года рождения, ранее неоднократно судим. «По предварительной информации убийство произошло на фоне конфликта в ходе распития алкоголя»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Антон Голицын