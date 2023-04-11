В Воронежской области субсидируют развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей

Правительство Воронежской области утвердило постановление о порядке предоставления субсидий из регионального бюджета на развитие инвестиционных проектов по строительству зарядной инфраструктуры для электромобилей. Это следует из опубликованной документации администрации.

В рамках развития альтернативных видов транспорта областные власти намерены компенсировать части затрат юридическим лицам и предпринимателям на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического транспорта и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Отбор получателей готовится через запрос предложения. Размер субсидирования на один объект зарядной инфраструктуры рассчитывается в объеме 60% от фактически понесенных затрат на закупку, но не более 1,86 млн руб. На технологическое присоединение субсидируется 30%, но не более 900 тыс. руб.

Одними из первых в Черноземье о намерении способствовать развитию экологичного транспорта заявили в Липецкой области. По данным губернатора Игоря Артамонова, в регионе к середине 2022 года было зарегистрировано 247 электромобилей, в 2019-м было всего 19. 13 электрозаправок планируется построить в 2023 году, 12 — в 2024. Управлением энергетики и тарифов Липецкой области уже проводятся рабочие встречи с потенциальными инвесторами, готовыми взяться за реализацию данных планов. К концу 2024 года ожидается 40 заправок .

Владимир Зоркий

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