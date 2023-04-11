УФАС повторно отменило итоги торгов на капремонт канализации в Уфе за 1,28 млрд рублей

ГУП «Уфаводоканал» отменило итоги двух повторных конкурсов на капремонт канализационных коллекторов и тоннеля щитовой проходки в Уфе на общую сумму 1,28 млрд руб. по предписанию УФАС, следует из сообщения на сайте госзакупок. В начале марта были заключены два контракта с ООО «Современные системы реновации», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракты за 742,47 млн руб. и 540,8 млн руб.

Комиссия УФАС признала обоснованными доводы ООО «Лайнертек» о признаках нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок в действиях «Уфаводоканала», отклонившего заявку компании. После проведения внеплановой проверки УФАС пришло к выводу, что заказчик ненадлежащим образом установил порядок рассмотрения и оценки заявок.

«Уфаводоканал» отменил итоговые протоколы конкурсов от 16 февраля и назначил новую дату подведения итогов на 13 апреля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», первоначально победителем конкурсов был признан «Лайнертек», предложивший исполнить контракты за 720 млн руб. и 500 млн руб., однако «Современные системы реновации» оспорили итоги конкурсов в УФАС, и они были отменены.

По условиям торгов, работы необходимо завершить до декабря текущего года. В частности, подрядчик должен провести капитальный ремонт главного канализационного коллектора в районе жилого дома на Уфимском шоссе, тоннеля щитовой проходки около жилого дома по улице Комарова, а также участков самотечных канализационных коллекторов от улицы Карима, 69 до улицы Ленина, 67/4.

Майя Иванова

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