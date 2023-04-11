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В Озерске главу бюджетного учреждения будут судить за присвоение премий

Завершено расследование уголовного дела директора и главного бухгалтера бюджетного учреждения Озерска «Культурно-досуговый центр», которым вменяют хищение премий на 1,5 млн руб. Их обвиняют в четырех эпизодах злоупотребления полномочий. Материалы передали на рассмотрение в Озерский городской суд, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, директор и главбух учреждения с декабря 2017 по декабрь 2020 годов изъяли из полученных разовых премий подчиненных средства на общую сумму 1,5 млн руб. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемые частично возместили нанесенный ущерб. На имущество одного из фигурантов наложен арест.

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