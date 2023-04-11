Краснодарский застройщик построит первую в городе инклюзивную площадку за 70 млн рублей

В Краснодаре на улице Сормовской появится первая в городе инклюзивная площадка для спорта, игр и отдыха. Общая сумма инвестиций в объект составит порядка 70 млн руб. Инвестором выступает группа компаний «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

Как сообщили в пресс-службе застройщика, это авторская разработка проектного бюро ГК «Точно», которую сконструируют под индивидуальный дизайн-проект. Территория площадки — 1 га, на ней появятся зоны активности для разных возрастов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка будет в двух уровнях, с пандусом. Конструкция разделится на три зоны — игровую, пространство с тренажерами для детей до 14 лет и зону с тренажерами для взрослых и теннисным столом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

«Игровая зона будет включать в себя тактильные игровые элементы, качели, геопластику, песочницу, зеркальный лабиринт и музыкальное оборудование. Растущие на территории деревья не будут срубать — их интегрируют в площадку с помощью отверстий в настиле. В локации обустроят современный санузел»,— рассказали в ГК «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

В пресс-службе застройщика уточняют, что главное отличие инклюзивной игровой и спортивной площадки с параворкаутом от обычной в том, что при проектировании в нее закладываются игровые комплексы с гораздо большими габаритами. Это делается специально для того, чтобы на площадках могли свободно развернуться инвалидные коляски и игровые элементы были доступны для всех.

«Сейчас в Краснодаре живут 2,4 тыс. детей с инвалидностью. Их активные родители уже не первый год мечтают о такой спортивной площадке, куда могли бы приезжать и приходить ребята не только из Карасунки, но и из соседних районов»,— говорят в «Точно».

Строительство площадки начнется в мае 2023 года и завершится в сентябре этого года.

Василий Хитрых

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