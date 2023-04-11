Группа ОККАМ сменила название агентства Carat на Mera

Агентство Carat, входящее в подразделение «Медиа и коммуникации» группы Okkam, сменит название на Mera, об этом «Ъ» рассказали в компании. Уточняется, что новое имя разработало брендинговое агентство ONY.

До начала военной операции на Украине dentsu Russia была представительством в России международной сети dentsu. О том, что штаб-квартира глобальной коммуникационной группы dentsu передает права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам, было объявлено в марте прошлого года. Права были переданы директору по региону Россия и СНГ dentsu Russia Кириллу Матвееву и президенту dentsu Russia & CIS Олегу Полякову.

В сентябре 2022 года коммуникационная группа сменила название на OKKAM. Акционеры группы Кирилл Матвеев и Олег Поляков тогда отмечали, что до конца года сменят название и ряд агентств группы.

Юлия Юрасова