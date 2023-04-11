Прокуратура Татарстана требует изъять у экс-чиновника имущество на 13 млн рублей

Татарстанская прокуратура требует изъять у бывшего сотрудника управления Роспотребнадзора по региону незадекларированное имущество более чем на 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как показала проверка, экс-чиновник в течение двух лет покупал дома, машины и землю, при этом он регистрировал имущество на собственных родственников. Однако имущество он не задекларировал. Позже в отношении него начали проверку, и мужчина уволился.

Теперь суд должен рассмотреть иск прокуратуры об изъятии имущества экс-чиновника в доход государства.

"Ъ-Казань"