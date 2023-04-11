Бывший глава краевого института планирования вернулся в бизнес

Олег Половников, ранее занимавший пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», вернулся в проектно-строительную компанию «Пангея», учредителем которой являлся до перехода на госслужбу. При этом официально проектно-строительную компанию по-прежнему возглавляет Анна Половникова — такая информация указана в сервисе Kartoteka.ru.

Напомним, Олег Половников возглавлял «Институт регионального и городского планирования» с июля 2022 года по февраль 2023-го. До этого господин Половников являлся единственным учредителем и гендиректором частной проектно-строительной компании «Пангея». Организацией господин Половников владел с момента ее основания в Перми в 2012 году. ООО «Пангея» занимается деятельностью в области архитектуры, связанной со зданиями и сооружениями. Общество выполняет полный комплекс работ по проектированию и сопровождению проектов. 27 января 2022 года учредителем «Пангеи» стала Анна Половникова, в феврале компанию возглавил Дмитрий Никулин, затем на этой должности его сменила госпожа Половникова.

ГКУ «ИГРП» в статусе исполняющего обязанности возглавляет Андрей Красников, бывший первый замминистра ЖКХ Пермского края. После ухода Олега Половникова с поста руководителя ИГРП источники предполагали, что он может занять вакантную должность первого заместителя министра строительства Пермского края. Однако на этот пост был назначен Михаил Сарвилин, ранее работавший в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».