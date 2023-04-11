В Екатеринбурге родители устроили драку в детском саду

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлом родители устроили драку в детском саду. Как сообщает Е1.ru, у семилетнего мальчика разбились очки, в чем, по мнению его матери, была виновата его одногруппница, которая якобы толкнула ребенка.

Женщина потребовала от матери девочки оплатить ремонт очков, а когда та отказалась, началась драка. «Моей супруге нанесены телесные повреждения, разорвана куртка, выдраны волосы. Все это зафиксировали камеры наблюдения, но заведующая запись мне не дает»,— заявил супруг одной из участниц конфликта.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что участковый уполномоченный проводит проверку по информации о конфликте, по результатам которой «будет принято соответствующее решение».

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