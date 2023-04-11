Бюджет Пермского края за первый квартал недополучил 1,3 млрд рублей

За первый квартал 2023 года в бюджет Пермского края поступили доходы в сумме 50,1 млрд руб. Это на 1,3 млрд меньше запланированных 51,4 млрд руб. Отчет об исполнении регионального бюджета опубликован в «Едином виртуальном кабинете депутата заксобрания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По налогу на прибыль организаций в краевую казну поступило 21,9 млрд руб. из запланированных 22,5 млрд, по НДФЛ — 7,2 млрд из 8,9 млрд руб. План по налогам на имущество, наоборот, оказался перевыполненным: вместо запланированных 4,8 млрд руб. в бюджет Прикамья поступило 5 млрд руб. Платежи по акцизам также оказались выше запланированных: 3,4 млрд руб. вместо 2,8 млрд руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов и организаций за первый квартал составили 7,6 млрд руб.

Расходы регионального бюджета за три месяца текущего года составили 44,5 млрд руб. Профицит бюджета — 5,6 млрд руб.