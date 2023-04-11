Сочи попал в топ самых дорогих городов для отдыха на майских праздниках

В этом году Сочи занял четвертое место в рейтинге самых дорогих российских городов для отдыха на майских праздниках. Об этом сообщает онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Гостиницы Сочи, по данным сервиса, выбрали 12,2% путешественников. Среднесуточная стоимость номера — 2,2 тыс. руб.

Самым дорогим городом для отдыха стала Казань, который выбрали 5,4% пользователей. Цена за сутки в гостинице составляет 4,2 тыс. руб. Санкт-Петербург побил рекорд по популярности. Так, 21% пользователей заплатили за отель 2,6 тыс. руб. 41% питерских туристов пользуются апартаментами, проживают в хостелах и в гостевых домах. В Москве суточное проживание в отеле стоит 1,9 тыс. руб.

Екатерина Мухамедова

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