Количество ипотечных кредитов в Воронежской области за первый год СВО снизилось на 38%

В 2022 году Воронежская область заняла третье место в ЦФО по количеству и по объему выдачи ипотечных кредитов после Москвы и Московской области, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя департамента экономического развития области Данилу Кустова. В минувшем году меры льготного ипотечного кредитования были оказаны 8 105 воронежским семьям, из них — 3 036 семьям с детьми и 89 семьям IT-специалистов. Показатели регионального ипотечного кредитования в облправительстве не раскрывают.

Между тем, по данным ЦБ РФ, в 2022 году число выданных ипотечных жилищных кредитов в Воронежской области снизилось на 38% с 29321 до 18186 кредитов за 12 месяцев. В денежном выражении снижение оказалось меньше — всего на 16,5% с 68,82 млрд руб. в 2021 года до 57,5 млрд руб. в 2022-ом.

Владимир Зоркий