Охранники петербургского магазина избили инвалида, заподозрив в краже

Охрана магазина одежды в Санкт-Петербурге набросилась с кулаками на покупателя с физическими ограничениями, травмировав его и сломав очки, сообщает 78.ru во вторник, 11 апреля. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел в магазине «Фамилия», расположенном в Кировском универмаге на площади Стачек. Охранники остановили мужчину на входе, заявив, что он совершил кражу, после чего без разбирательств избили его, нанеся несколько ударов в голову и сломав очки. Только после этого они проверили сумку мужчины в поисках украденного, но ничего не нашли.

Пострадавший сразу обратился к медикам и в полицию, зафиксировав телесные повреждения. Правоохранительные органы проводят проверку. Отмечается, что представители магазина не принесли мужчине никаких извинений.

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