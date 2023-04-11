С начала года в Крыму нашли погибшими 77 дельфинов

С начала года на побережье Крыма погибшими нашли 77 дельфинов. 36 из них оказались афалинами, сообщает центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

Обычно лидерами статистики являются азовки и белобочки. Однако с 1 января по 10 апреля 2023 года выбросилось всего лишь 12 белобочек и 16 азовок. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 48 и 76 особей соответственно.

Эксперты центра отмечают, что в прошлом году была массовая заболеваемость среди белобочек и азовок. Подобная ситуация была и в Краснодарском крае. При этом выбросы афалин были редкими, ни одна из них не была с признаками болезни, и ни одна не выбросилась живой.

За последние несколько дней обследовали несколько особей, которые были пойманы в рыболовные сети — об этом говорили глубокие следы вокруг челюстей и на хвостовых плавниках. Всех дельфинов, которых находят на берегу Крыма, сканируют на наличие чипов, чтобы убедиться, что они не относятся к дельфинам из дельфинария.

«Новостей о пропавшей четверке нет: среди афалин, которые сейчас встречаются большими скоплениями в окрестностях Севастополя, в частности между мысом Фиолент и Ласпинской бухтой, они зарегистрированы не были»,— отметили в центре «Безмятежное море».

2 ноября 2022 года директор дельфинария в Севастополе выпустил в естественную природную среду четырех дельфинов, занесенных в Красную книгу РФ. Было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Он не обеспечил содержание дельфинов в случае, если их использование невозможно в культурно-зрелищных целях, до наступления их смерти.

1 марта 2024 года в РФ в силу должны вступить новые правила вылова морских млекопитающих, включая дельфинов и китов. Как сообщила соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб, доработанный законопроект рассмотрят во втором чтении 18 апреля.

Татьяна Ручкина

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