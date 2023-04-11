ФАС России одобрила покупку птицефабрики «Пермская»

ФАС России удовлетворила ходатайство АО «Агросила» о приобретении АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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По мнению ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. Казанский холдинг «Агросила» завершил покупку птицефабрики «Пермская» в начале апреля. Сделка произошла путем покупки 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 3 млрд руб.

Птицефабрика «Пермская» занимает 34% рынка Пермского края. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. тонн готовой продукции в год. На момент приобретения ассортимент предприятия насчитывает 168 наименований, среди них куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, колбасные изделия из мяса птицы, в том числе категории «Халяль».