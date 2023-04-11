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Задержаны трое сообщников убийцы подростка на улице Челябинска

Силовики задержали троих мужчин, причастных к убийству 17-летнего подростка возле торгово-развлекательного центра «Космос». Как сообщают в региональном управлении СК, в ходе конфликта подозреваемые избили потерпевшего.

Ранее оперативники ГУ МВД России по Челябинской области задержали 20-летнего челябинца, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение.

Инцидент произошел ночью 9 апреля на северо-западе Челябинска, возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». Как ранее сообщали СМИ, и потерпевший, и фигуранты дела были посетителями одного и того же компьютерного клуба и знали друг друга. У них возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников дважды ударил другого ножом.

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