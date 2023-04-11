62% жителей Ижевска считают необходимым обязать будущих владельцев собак пройти обучение по их содержанию

В столице Удмуртии 62% опрошенных жителей считают необходимым ввести закон, согласно которому будущие владельцы собак обязаны проходить обучение по их содержанию, сообщает пресс-служба SuperJob. Респонденты высказываются также за ужесточение ответственности за плохое обращение и чипирование питомцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Однако 18% выступают против такого закона. В качестве аргумента ижевчане приводят мнение, что законодательная инициатива потребует дополнительных госпошлин или траты налогов. При этом 20% опрошенных с ответом затруднились.

Отмечается, что чаще всего идею закона поддерживают респонденты, у которых никогда не было собаки, и те, кто хотел бы ее завести — 72%.