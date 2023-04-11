В Челябинской области растет количество лесных пожаров

На территории Челябинской области обостряется ситуация с лесными пожарами. В регионе установлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин на брифинге 11 апреля. Он уточнил, что самый высокий – это пятый класс – чрезвычайная опасность.

За 10 дней с начала пожароопасного сезона в лесах Южного Урала зафиксировано 74 пожара на площади 684 га. В том числе горел Ильменский заповедник. Сейчас продолжается ликвидация пожара на болотах в окрестностях деревни Аширово Кунашакского района. В прошлом году на ту же дату в лесном фонде региона произошел один пожар на 2,5 га.

Больше всего пожаров зафиксировано в Аргаяшском районе – 12 пожаров, в Катав-Ивановском, Сосновском и Чебаркульском районах – по семь возгораний, в Красноармейском и Каслинском – по шесть. В половине случаев огонь в леса переходит с других территорий, причиной 49% возгораний стало неосторожное обращение с огнем.