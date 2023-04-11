Челябинцы задолжали за отопление и горячую воду 2,2 млрд рублей

Долги жителей Челябинска за отопление и горячую воду составляют 2,2 млрд руб. Такие данные приводит компания «Уралэнергосбыт». Своевременно рассчитываются за тепловую энергию лишь две трети владельцев жилья. За год выросло количество клиентов, которые должны более 100 тыс. руб.

«В большинстве случаев долг небольшой, порядка 14 тыс. руб., образовавшийся в течение нескольких месяцев. Однако даже небольшая задержка оплаты может привести к неприятным последствиям»,- отмечают в компании, уточняя, что при задержке оплаты более чем на месяц начинают начисляться пени, а через два месяца поставщик имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности.

Сейчас суды рассматривают иски «Уралэнергосбыта» на возмещение оплаты тепловой энергии на общую сумму 371,5 млн руб. Кроме того, судебные приставы работают над взысканием 677 млн руб. по уже вынесенным решениям. По искам за электроэнергию судебные производства идут на общую сумму почти четверть миллиарда.