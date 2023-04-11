Должников за коммуналку лишают дорогого

Долги перед коммунальщиками могут лишить недобросовестных потребителей благ цивилизации – их автомобилей и иного дорогого имущества. Только за отопление и горячую воду челябинцы задолжали 2,2 млрд рублей.



По данным компании, своевременно рассчитываются за тепловую энергию лишь 2/3 владельцев жилья. За последний год увеличилось число клиентов, накопивших более 100 тысяч рублей. Но все-таки в большинстве случаев долг небольшой, порядка 14 тыс. рублей, образовавшийся в течение нескольких месяцев. Однако даже небольшая задержка оплаты может привести к неприятным последствиям.

При задержке оплаты более чем на месяц начинают ежедневно начисляться пени. А через 2 месяца компания вправе обратиться в суд для взыскания задолженности. Дела по долгам за коммунальные услуги рассматриваются в упрощенном порядке, без приглашения сторон, а после того, как принимаются решения о взыскании, исполнительные документы передают судебным приставам.

Сейчас в суде находятся иски компании на возмещение оплаты за потребленную тепловую энергию на сумму 371,5 млн рублей. По уже вынесенным судебным решениям судебные приставы работают над взысканием 677 млн рублей. Внушительное количество производств и за электроэнергию – почти на четверть миллиарда рублей.

Судебные приставы вправе применить полный комплекс мер: списать задолженность с банковского счета, взыскать с заработной платы или иного дохода должника, ограничить регистрационные действия с имуществом и даже арестовать недвижимость, транспорт, запретить выезд за границу.

Часто должники прибегают к ухищрениям, например, пользуются банковскими картами родственников. При этом забывают, что у приставов гораздо больше полномочий, чем арест банковских счетов. Так недавно челябинка лишилась иномарки. Долг за отопление составлял всего 55 тыс. рублей. Доплнительно не были оплачены налоги, автомобильные штрафы, страховые взносы и кредиты. Автомобиль арестовали, изъяли и передали на ответственное хранение взыскателю. В ближайшее время машину отдадут на оценку, в дальнейшем реализуют и погасят долги в принудительном порядке. Конечно, если женщина сама в течение 10 дней не исполнит решения суда.

«Есть хорошая русская пословица – долг платежом красен. Смысл ее всем понятен. Мы, как гарантирующий поставщик электроэнергии и агент по сбыту тепловой энергии, прилагаем все усилия, чтобы южноуральцы своевременно вносили оплату. Направляем уведомления о задолженности в личном кабинете, электронной почте или мессенджерах. Также напоминаем об оплате по телефону. Если результата нет, обращаемся в суд. Наши действия логичны. От своевременных платежей зависит стабильность работы всей энергетической отрасли – качественная выработка ресурса, развитие и модернизация сетей, своевременные ремонтные кампании», – прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергсбыт» Андрей Святых.

Пресс-служба «Уралэнергосбыт»

ОАО «Уралэнергосбыт»