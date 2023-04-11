Кубань вошла в топ-5 регионов с наибольшим дефицитом врачей-эндокринологов

По количеству вакансий для эндокринологов Краснодарский край занимает пятое место в России. Больше всего вакансий для врачей-эндокринологов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в рекрутинговом сервисе HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«С начала 2023 года на hh.ru в Краснодарском крае было открыто около 80 вакансий для врачей-эндокринологов. Чуть больше половины всех вакансий для эндокринологов было открыто в Краснодаре, затем с существенным отрывом следуют Сочи, Анапа и Новороссийск. Сейчас в Краснодарском крае открыто более 30 предложений для врачей-эндокринологов»,— отметили в HeadHunter.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в среднем врачам-эндокринологам в Краснодарском крае готовы платить 40–70 тыс. руб.

Всего с начала года в Краснодарском крае было открыто около 6,5 тыс. вакансий для врачей, медсестер, фармацевтов, лаборантов, ветеринарных врачей и административных медицинских сотрудников. Это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний диапазон предлагаемой зарплаты для врачей на Кубани составляет 40–80 тыс. руб., для медсестер — 30–46 тыс. руб., для фармацевтов — 40–57,5 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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