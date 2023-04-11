Пополнить «Мою школьную карту» в Удмуртии можно будет с помощью СБП

У родителей школьников, использующих школьную карту, появился еще один способ пополнить баланс. Теперь можно осуществить перевод с карты любого банка через Систему быстрых платежей (СБП). Комиссия за услугу не взимается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датабанк Фото: Датабанк

Пополнение возможно двумя способами:

в мобильном приложении «Моя школьная карта». Скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play. Установите последнюю версию мобильного приложения. Проверить ее актуальность можно в магазине приложений смартфона.

в веб-версии личного кабинета «Моя школьная карта» на сайте myschoolcard.ru.

Для перечисления денег в личном кабинете нажмите «Пополнить» — «СБП» — введите сумму — выберите банк для проведения платежа — подтвердите платеж. Минимальная сумма пополнения через СБП — 50 рублей.

Руководитель проекта «Моя школьная карта» Елена Суркина рассказала, что новый сервис — это отклик на запросы родителей учеников.

«Мы стремимся сделать наши финансовые продукты максимально удобными для школьников, родителей, учителей и ценим обратную связь. Поэтому проект постоянно совершенствуется и улучшается. Нам важно, чтобы родители детей могли легко и без лишних временных и финансовых затрат пополнять карты своих детей»,— прокомментировала Елена Суркина.

Напомним, проект «Моя школьная карта» стартовал еще в 2011 году при поддержке Датабанка. Он появился по инициативе директора школы №19 г. Ижевска Татьяны Никольской, как способ решения многих проблем в работе классных руководителей и администрации школы. Сейчас функционал карты включает:

безналичную оплату питания школьников;

ключ доступа в школу и контроль посещений;

оплату проезда в общественном транспорте;

личный кабинет, где родитель может проконтролировать питание ребенка, отследить время входа/выхода из школы, увидеть время и маршрут поездки в транспорте, подключить дополнительные услуги;

моментальные push-уведомления обо всех событиях по карте.

К проекту МШК подключились большинство школ Удмуртии, учебные заведения в Перми и Чайковском.

Представители Проекта отметили, что прежние способы пополнения школьной карты работают в обычном режиме, подробная информация размещена на сайте myschoolcard.ru.