Патрулирование нацпарка «Зигальга» усилили из-за опасности пожаров

В национальном парке «Зигальга» усилили патрулирование территории из-за введения в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима. Об этом сообщают в нацпарке.

Патрулировать территорию с целью вовремя заметить возгорания и дым будут дважды в сутки — утром и вечером. Для этого в том числе задействуют технику и беспилотные летательные аппараты.

«Оснащенные тепловизорами беспилотники отлично показали себя прошлым летом. С их помощью было обнаружено несколько горячих во всех смыслах точек на сопредельных с Зигальгой территориях», — отмечают в нацпарке.