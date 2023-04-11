На Кубани на выравнивание муниципальных бюджетов направят 9,1 млрд рублей

Для выравнивания муниципальных бюджетов в Краснодарском крае в 2023 году выделят 9,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: loon.site
«Это позволит сбалансировать местные бюджеты и выполнить все социальные обязательства перед жителями — продолжить строительство школ и детсадов, ремонт дорог, благоустройство зеленых зон»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что главы районов должны четко освоить средства и направить их на конкретные объекты.
В этом году также на поддержку сбалансированности местных бюджетов дополнительно из краевой казны выделят 500 млн руб. Половину из них уже направили, оставшуюся часть распределят между территориями в течение года.
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