Около 12 тыс. домов в Тыве переведут с угля на альтернативные источники отопления

Власти Республики Тыва намерены к 2030 году перевести 12 тыс. домов на альтернативные источники обогрева. Сейчас эти дома отапливаются углем. Программы будет реализована в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов - электроотопление, газификация, централизованное теплоснабжение. Также есть вариант использования специального бездымного топлива, которое прошло обработку», - заявил и.о. министра топлива и энергетики Тывы Эдуард Куулар (цитата по ТАСС).

В настоящее время власти республики готовят документы с обоснованием затрат на перевод источников энергии. «После этого будет видно, какова будет цена газа и будет ли она конкурента по сравнению с другими видами энергии. Мы должны представить план мероприятий по проекту перехода с угля на другие источники энергии в 2024 году. Финансирование начнется в 2025 году», - отметил господин Куулар.

В июле 2022 года распоряжением правительства Российской Федерации утвержден перечень городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Кызыл вошел в утвержденный перечень.

В Республике Хакасия в апреле общественная палата сообщила о начале голосования среди жителей региона по вопросу газификации. Участникам голосования предстоит дать ответ на вопрос, поддерживают они газификацию или нет.

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Лолита Белова