Глава МУГИСО рассказал о реконструкции гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге

Свердловские власти подтвердили, что в этом году в Екатеринбурге планируют начать работы связанные с реконструкцией конструктивисткой гостиницы «Исеть». «В этом году мы планируем в уставной капитал юридического лица внести два объекта и наконец-то приступить к реконструкции гостиницы "Исеть". Усадьба «А. Печёнкина и К» (на перекрестке ул. Малышева и Пушкина — «Ъ-Урал») также будет участвовать в уставном капитале нового юридического лица», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области, региональный министр по управлению государственным имуществом (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

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Напомним, свердловские власти планируют создать совместное предприятие (СП) с компанией «Деловой дом на Архиерейской». Это должно произойти не раньше сентября 2023 года.

«После получения необходимого пакета документов будет начата реконструкция. Я думаю, что мы и жители города в стороне от реконструкции данного объекта не останемся», — добавил министр.

Как заявлялось ранее, реконструкция гостиницы может завершиться к 2028 году.

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