Ученика, получившего ножевое ранение в школе, выписали из больницы

Школьник, получивший ножевое ранение от другого ученика в школе села Асово Березовского муниципального округа, выписан из больницы и продолжит лечение амбулаторно. Об этом сообщает ProPerm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

ЧП произошло 6 апреля. Один из учеников пронес в школу нож, которым нанес удары своему знакомому. СУ СКР возбудил уголовные дела по фактам покушения на убийство и халатности, допущенной должностными лицами, которые отвечают за безопасность учебного заведения.

Нанесший ножевое ранение подросток был задержан, позже суд отправил его в СИЗО.