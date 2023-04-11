На Кубани 11 апреля прогнозируют дожди и грозы

11 апреля в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Это ограничит приток солнечного тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сообщается, что Краснодарский край будет находиться под влиянием периферии циклонического вихря, раскрутившегося над Черным морем. Из-за этого в регион придут обширные облачные поля. Также ожидается усиление ветра, он будет порывистым.

Температура воздуха составит +16…+18°. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Непогода затронет Краснодарский край, Адыгею, Крым и Севастополь. Ученые считают, что в регионах возможны нарушения энергоснабжения и работы транспорта.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram