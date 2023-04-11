Экс-директор школы в Белорецке обвиняется во взяточничестве

Бывший директор школы в Белорецке обвиняется в получении взятки (ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщают пресс-службы республиканских прокуратуры и СКР.

По данным «Ъ-Уфа», это экс-директор СОШ №8 Альфира Халиуллина. Она уволилась в 2022 году после возбуждения уголовного дела. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.

По версии следствия, с декабря 2018 года по декабрь 2021 года Альфира Халиуллина начисляла сотрудникам повышенные премии, а затем требовала передать ей часть средств, обещая в обмен регулярное премирование и общее покровительство по службе. В общей сложности она получила 250 тыс. руб.

Обвиняемая не признала вину. Уголовное дело направят в Белорецкий межрайонный суд.

Майя Иванова

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