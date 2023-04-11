В Свердловской области пересчитают налоги для 3,5 млн объектов, в том числе многоквартирных домов

В Свердловской области в этом году планирует провести кадастровую оценку 3,5 млн объектов. Как объяснил заместитель губернатора Свердловской области, региональный министр по управлению государственным имуществом (МУГИСО) Алексей Кузнецов, оценке подлежат многоквартирные дома, объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ТЦ, земельные участки, машиноместа.

«Целью этой работы является расчет с 1 января 2024 года налога на недвижимость жителей области. Предварительный расчеты мы опубликуем в июне 2023 года. Любой гражданин сможет обратиться к нам с просьбой откорректировать кадастровую оценку, если он с ней не согласен. Можно будет подать заявление, обратиться в комиссию при МУГИСО и в суд», — рассказал господин Кузнецов. Он также добавил, что позже министерство утвердит оценку и уже она будет применяться для расчета налоговых поступлений.

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