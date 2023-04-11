В Ялте сотрудников ЖСК будут судить за кражу у жителей 88 млн рублей

В Ялте два сотрудника одного из жилищно-строительных кооперативов украли в жителей более 88 млн руб. Уголовное дело в отношении них направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По версии следствия, два жителя представлялись работниками ЖСК и на протяжении четырех лет заключали с гражданами договоры о вступлении в организацию. Они получали от людей деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов. Взамен они обещали в будущем передать им квартиры в нескольких домах Ялты. При этом они не могли выполнить взятые на себя обязательства.

В итоге у 65 человек было похищено более 88 млн руб. В ходе предварительного расследования имущество обвиняемых арестовали. Уголовное дело направили в Ялтинский городской суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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