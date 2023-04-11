Башкирские аграрии дополнительно получат 463 млн рублей

Башкирским аграриям дополнительно компенсируют 462,6 млн руб., которые были потрачены на производство и реализацию зерновых культур. Такое решение было принято министерством сельского хозяйства РФ, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Первый транш средств для субсидирования производителей зерна в объеме более 462 млн рублей республика уже получила, средства доводятся до аграриев, работа будет завершена в течение апреля, – процитировала пресс-служба заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. – Дополнительные федеральные средства станут весомой поддержкой для наших аграриев, особенно учитывая большие запасы зерна в хозяйствах, благодаря рекордному урожаю 2022 года, и пока невысокие реализационные цены».

Аграрии получают субсидии на производство и реализацию зерновых культур с 2021 года.

Венера Хисамова

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