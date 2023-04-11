В Красноярском крае Россельхознадзор потребовал заблокировать 44 интернет-зоомагазина

Управление Россельхознадзора в Красноярском крае сообщил о блокировке интернет-площадок 44 зоомагазинов, работающих в регионе. «Все они предлагали к продаже запрещенные лекарственные препараты для ветеринарного применения без лицензии»,– пояснили в ведомстве. Информация о блокировке была направлена в Роскомнадзор.

Всего с 2023 года в крае было проверено 150 сайтов, содержащих предложения о розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом.

«Применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья»,– отметили в управлении.

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Анна Егорова