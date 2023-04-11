В Ростове 11 и 12 апреля ожидается сильный ветер и дождь

На территории донской столицы в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют штормовой ветер и осадки, предупреждает пресс-служба администрации Ростова.

По данным ростовского гидрометцентра, 11 апреля порывы ветра будут достигать 21 м/с. Также ожидается дождь. В последующие сутки вероятны осадки и ветер с порывами до 18 м/с.

Власти города напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности: держаться на расстоянии от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с подобными объектами. При скачках напряжения в электросети необходимо отключать приборы.

Анастасия Назарова