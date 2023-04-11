В Первоуральске рецидивист, сбежавший из суда, прятался от полиции под диваном

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники полиции задержали 26-летнего рецидивиста, сбежавшего из здания суда. Инцидент произошел накануне, 10 апреля. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, сбежав, мужчина сначала прятался в лесополосе, а затем укрылся в квартире своих знакомых.

Сбежавший прятался под диваном надеясь, что «сыщики его не обнаружат». Однако его обнаружили. Сопротивление при задержании он не оказывал. «Его уже доставили в изолятор временного содержания, а в ближайшее время поместят в одну из камер в СИЗО»,— отметил полковник Горелых.

По данным СМИ, рецидивист был осужден за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. В августе 2022 года его отпустили из колонии по УДО, однако он нарушал требования условно-досрочного освобождения. За это его в суд, чтобы заменить наказание на реальное лишение свободы.

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