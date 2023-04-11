На разработку внешнего облика Уфы выделят до 19,3 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы ищет подрядчика по разработке и внедрению дизайн-кода города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 11 мая. Работы профинансирует городской бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Администрации Уфы Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Согласно документации, подрядчик должен, в частности, до 24 ноября проанализировать уличные рекламные конструкции, провести соцопрос об отношении уже к существующей городской среде, написать рекомендации по организации улично-дорожной сети, озеленению города, его освещению.

Дизайн-код может быть внедрен первоначально в историческом центре: на улице Октябрьскои революции от Ленина до монумента Дружбы, на улице Ленина от Валиди до бульвара Ибрагимова и на улице Советской. На этих участках исполнитель должен разработать классификацию фасадов зданий с учетом назначения, этажности, года постройки, культурной ценности. На каждый элемент классификации необходимо разработать решения по архитектурно-художественной концепции внешнего облика. В последующем этот опыт должен быть масштабирован на весь город.

Подобный контракт Главархитектура Уфы в октябре прошлого года уже заключала с компанией из Санкт-Петербурга – ООО «Ленгипрогор» – за 8 млн руб. Тогда договор был расторгнут по соглашению сторон, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

Венера Хисамова

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