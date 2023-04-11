На разработку внешнего облика Уфы выделят до 19,3 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы ищет подрядчика по разработке и внедрению дизайн-кода города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 11 мая. Работы профинансирует городской бюджет.
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы
Согласно документации, подрядчик должен, в частности, до 24 ноября проанализировать уличные рекламные конструкции, провести соцопрос об отношении уже к существующей городской среде, написать рекомендации по организации улично-дорожной сети, озеленению города, его освещению.
Дизайн-код может быть внедрен первоначально в историческом центре: на улице Октябрьскои революции от Ленина до монумента Дружбы, на улице Ленина от Валиди до бульвара Ибрагимова и на улице Советской. На этих участках исполнитель должен разработать классификацию фасадов зданий с учетом назначения, этажности, года постройки, культурной ценности. На каждый элемент классификации необходимо разработать решения по архитектурно-художественной концепции внешнего облика. В последующем этот опыт должен быть масштабирован на весь город.
Подобный контракт Главархитектура Уфы в октябре прошлого года уже заключала с компанией из Санкт-Петербурга – ООО «Ленгипрогор» – за 8 млн руб. Тогда договор был расторгнут по соглашению сторон, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.