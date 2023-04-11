Ночью на складе под Краснодаром произошел пожар на площади 500 квадратных метров

Ночью 11 апреля на складе под Краснодаром произошел пожар. Покрышки загорелись на площади 500 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на Ростовском шоссе поступило в 00:19. Через четыре минуты на место прибыло первое пожарное подразделение и установило, что произошло возгорание покрышек на площади 150 кв. м.

К 01:08 на тушение и защиту было подано уже шесть стволов «Дельта» и один лафетный ствол, проложены две магистральные линии. Работу вели два звена ГЗДС, был развернут штаб пожаротушения и организовано три боевых участка. Кроме того, на место направили лабораторию Роспотребнадзора для замера ПДК.

В 01:23 пожар был локализован на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего к тушению пожара привлекалось 88 человек и 27 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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