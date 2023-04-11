Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ночью на складе под Краснодаром произошел пожар на площади 500 квадратных метров

Ночью 11 апреля на складе под Краснодаром произошел пожар. Покрышки загорелись на площади 500 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на Ростовском шоссе поступило в 00:19. Через четыре минуты на место прибыло первое пожарное подразделение и установило, что произошло возгорание покрышек на площади 150 кв. м.

К 01:08 на тушение и защиту было подано уже шесть стволов «Дельта» и один лафетный ствол, проложены две магистральные линии. Работу вели два звена ГЗДС, был развернут штаб пожаротушения и организовано три боевых участка. Кроме того, на место направили лабораторию Роспотребнадзора для замера ПДК.

В 01:23 пожар был локализован на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего к тушению пожара привлекалось 88 человек и 27 единиц техники.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...