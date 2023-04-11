Продажи подержанных премиальных автомобилей в Челябинской области выросли на 30,7%

В январе-марте продажи премиальных автомобилей в возрасте до трех лет в Челябинской области выросли на 30,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена такой машины в регионе составила 6,9 млн руб., сообщают эксперты «Авито Авто».

Всего на долю премиальных автомобилей в регионе пришлось 0,6% от всех продаж машин с пробегом. Самой продаваемой моделью в сегменте стал кроссовер Lexus RX.

В целом по стране средняя цена премиального автомобиля составила 6 млн руб. Среди них наиболее востребованным покупателями оказался BMW X5.