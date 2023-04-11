СКА уступил московским «армейцам» в пятом матче серии полуфинала КХЛ со счетом 3:7

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому ЦСКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашнем льду. Игра окончилась со счетом 3:7.

СКА принесли очки Александр Никишин (7), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55). От ЦСКА шайбы забросили Андрей Светлаков (13), Михаил Григоренко (14, 33, 55), Максим Мамин (52) и Константин Окулов (47, 59).

Сейчас счет в серии между командами составляет 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч серии состоится 12 апреля в Москве.

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