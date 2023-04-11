Четырех участников СВО из Челябинской области вернули из плена

В Россию возвращены четыре жителя Челябинской области, попавшие плен во время участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

«Поздно вечером получила замечательную новость – четверо наших земляков из Ашинского, Усть-Катавского районов и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость»,– рассказала Юлия Сударенко. По ее словам, южноуарльцы вернутся к семьям после реабилитации.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что 10 апреля в Россию из плена вернулись 106 участников СВО.

В конце марта уполномоченный по правам человека в Челябинской области сообщала, что за все время спецоперации из плена возвращено как минимум девять южноуральцев.