К посевной кампании приступили в двух хозяйствах Удмуртии

В двух хозяйствах Удмуртии уже началась посевная кампания. Об этом 10 апреля на рабочем совещании с руководителями предприятий агропромышленного комплекса республики рассказала заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Михаил Юдин добавил, что посевная площадь на территории Удмуртии в текущем году увеличится до 930 тыс. га. В 2022 году она составила 915,31 тыс. га.

«Больше половины (54%) — 501,3 тыс. га отведены под кормовые культуры, еще 367,5 тыс. га (40%) — зерновые и зернобобовые культуры. Остальные площади — картофель и овоще-бахчевые культуры и технические культуры»,— рассказал господин Юдин.

Министр подчеркнул важность приобретения сельскохозяйственной техники для обработки полей. В прошлом году сельхозтоваропроизводителями региона было приобретено 211 единиц техники: 126 тракторов, 45 зерноуборочных комбайнов и 39 кормоуборочных комбайнов.

«В текущем году мы планируем остаться на таком же уровне. На сегодняшний день у нас приобретено уже 24 единицы техники. По итогам года все необходимое оборудование будет в наличии. Кроме того, по сравнению с 2022 годом ситуация немного лучше, исправной техники у нас 92%»,— прокомментировал Михаил Юдин.

