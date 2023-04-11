«Мовиста» начнет модернизацию трамвайного комплекса Перми с реконструкции путей на ул. Куйбышева

Комплексный ремонт трамвайных путей в Перми, предусмотренный концессионным соглашением с ООО «Мовиста Регионы Пермь», планируется начать в эту субботу, 15 апреля. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на свой источник. По данным собеседника издания, начать обновление трамвайной инфраструктуры города планируют с участка на ул. Куйбышева между ул. Революции и Белинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник «Ъ-Прикамье», близкий к администрации, подтвердил, что трамвайные пути на ул. Куйбышева станут первым этапом реконструкции, однако точная дата начала работ, по его словам, пока неизвестна.

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет.

Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.