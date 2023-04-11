На Кубани, в Крыму и Адыгее есть риск нарушения энергоснабжения и работы транспорта из-за непогоды

Ученые предупредили о возможном нарушении энергоснабжения и работы транспорта в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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По данным ученых, в регионах в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 25 м/с и выпадение до 35–45 мм осадков. В связи с этим могут произойти сбои в работе транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов.

Кроме того, в горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов увеличивается риск схода селевых потоков и оползней. Опасность схода лавин сохраняется в горных районах республик Северо-Кавказского федерального округа и Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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