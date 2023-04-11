Краевые власти ищут эксперта по делам о дискредитации Вооруженных сил РФ и об экстремизме

Краевое минзакупок объявило конкурс на услуги по проведению психолого-лингвистических исследований и экспертиз для выявления публичных высказываний, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, пропагандирующих экстремизм и наркотики. Заказчиком выступает краевое министерство территориальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, исполнитель будет проводить экспертизы по заявкам сотрудников УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю. Объем оказываемых услуг — 516 человеко-часов. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 15 декабря 2023 года.

Максимальная цена контракта определена в 1,4 млн руб. Итоги конкурса подведут сегодня.